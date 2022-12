Roberto Leal: "Mi madre va diciendo que me han dado la 'Antena 3' de plata"

Roberto Leal lleva ya algún tiempo colaborando en Espejo Público. Su buen hacer y profesionalidad ha sido reconocido con la Antena de Plata que ha recibido de manos de nuestro también colaborador, Albert Castillón. "Lo cierto es que ha sido toda una sorpresa para mí, recibir el premio de manos de mi amigo Albert".

"Lo cierto es que cuando me lo dieron, llamé a mi madre para decírselo. Luego me he enterado por las vecinas que ha ido diciendo por ahí que me han dado el Antena 3 de plata", asegura entre risas. "He de agradecer a todo el equipo su trabajo, porque sin ellos no habría sido posible esto. Para mí es un sueño", reconoce Roberto Leal.