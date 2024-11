Rubén Amón, sobre las últimas declaraciones de Víctor de Aldama: "Cuando hay un corruptor hay un corrompido"

El considerado por las autoridades como 'hilo corruptor' de la trama de comisiones ilegales en la compraventa de mascarillas durante la pandemia, Víctor de Aldama, concedía una entrevista, a petición propia, al periodista Carlos Herrera, en la cadena COPE. En ella narraba una serie de situaciones en las que habría coincidido con varios miembros presentes y pasados del Gobierno que preside Pedro Sánchez, implicándoles en supuestos cobros de comisiones ilegales.

Aseguraba Aldama que tiene pruebas en su poder de todo lo que declaraba esta misma mañana. Al mismo tiempo afirmaba que ninguno de los hechos confesados, muchos de ellos constitutivos de delito, pudieron suceder sin el conocimiento de Pedro Sánchez.

Relaciones acreditadas y muchas evidencias

Susanna Griso destacaba que Aldama no se habría pronunciado sobre alguno de los 'pagos en especies' más escabrosos de la trama, como el piso de la compañera sentimental del exministro José Luis Ábalos. Sí que aseguraba Aldama que Koldo García le pidió 50.000 euros para Ángel Víctor Torres, cuando éste era presidente de Canarias, subrayando Susanna que no era petición del ahora ministro ni se los entregó a él.

Chema Crespo, periodista y expolítico socialista, deducía: "Si algo queda acreditado es la relación, de este señor (Aldama) con el tal Koldo, y me temo que con José Luis Ábalos, muy intensa".

Trenes de vida incompatibles

"Ya hay muchas evidencias"

El periodista advertía que los altos estándares de vida que llevaron varios de los principales implicados en este caso sería una prueba de ello y del nivel de las decisiones que tomaban, fuera de las atribuciones de sus puestos y cargos.

"No me cabe ninguna duda de que el tal Aldama haya podido darle dinero a Koldo porque se lo pidieron para no se qué ministro. De lo que tengo la absoluta certeza, si es que se lo dio, si es que se lo pidió, es que ese dinero no llegó a ese destinatario", sentenciaba Crespo.

Diferencias entre un procedimiento judicial y una entrevista

El periodista y colaborador de Espejo Público, Rubén Amón, aparentemente indignado quería aclarar la importancia de distinguir entre lo que Aldama declare ante el juez, y cualquier cosa que diga en una entrevista periodística.

"Nada de lo que ha dicho hasta ahora Víctor de Aldama (en la entrevista) conlleva un delito", expresaba Amón, que sí reconocía tal caso en su reciente comparecencia en la Audiencia Nacional ante el juez Santiago Pedraz, donde según el periodista: "El corruptor está reconociendo su delito".

Sin embargo sí consideraba Amón que de las distintas declaraciones y comparecencias del empresario y corrupto confeso: "Lo que se deduce todo el tiempo es la idea de la familiaridad. La idea de todos juntos en la misma dirección".

Muchas acusaciones, ninguna prueba

La también periodista y colaboradora del programa, Pilar Velasco, destacaba la rapidez "en tiempo récord" en que Víctor de Aldama era puesto en libertad, tras comenzar a colaborar con la justicia, pero también los detalles de sus confesiones: "Lo que dice la Guardia Civil es lo que reconoce él: Ábalos y Koldo. Cuando intenta elevar la pelota al Gobierno, hay que decirlo, todavía no ha presentado ninguna prueba".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.