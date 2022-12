¿Qué ocurrió realmente con Graciela?

"La familia estamos convencidos de que mi hermana no tenía ningún motivo para el suicidio, a pesar de lo que él diga, no le creemos", asegura Susana, la hermana de Graciela. Javier, el acusado se enfrenta a una pena de 20 años de prisión, además de una indemización económica a la familia.

Susana asegura que su hermana ya había sido víctima de malos tratos físicos y psicológicos con anterioridad, "andaba mucho tiempo borracho y yo, más de una vez, le amenacé con llamar a la Policía, pero mi hermana nunca le denunció", se lamenta.Según la declaración de Javier, Gabriela se suicidó cuando él le dijo que la iba a dejar. En su declaración, aseguró que ella le dijo que si no podían estar juntos, no merecía la pena vivir. Una versión con la que no está en nada de acuerdo Susana "A mi hermana no nos la van a devolver, pero quiero que toda España conozca la verdad", sentencia.