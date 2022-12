"¿Con qué derecho decidió Sor María el destino de mis hijas?"

Era la segunda vez que Sor María debía de acudir a declarar como imputada en el caso de robos de bebés. En esta ocasión se trataba de las hijas gemelas de Purificación Betegón. habían nacido el famoso 23 de febrero de 1981 en la clínica Santa Cristina de Madrid, tras verlas en la incubadora, no volvió a verlas jamás.

"Cuando me dijeron que no iba a declarar me deprimí mucho pues tenía confianza en que lo hiciera, pues su abogado había solicitado entrar por el garaje. Por eso pensé que acudiría", ha relatado Purificación. Todavía no hay fecha para una posible declaración pues deberá ser el juez el que determine, tras el lógico informe de los peritos, si Sor María tiene la salud suficiente para acudir al juzgado o por el contrario debe ser el juez quien acuda a su residencia para tomarle declaración.

"Tenía ganas de verla cara a cara, pero sobre todo tengo ganas de decirle que espero que Dios la perdone, porque yo no lo voy a hacer nunca, aunque la vea agonizando. Llevo 32 años sin estar con mis hijas. Ni se las regalé, ni se las dí. ¿Con qué derecho decidió ella el destino de mis hijas?", dice Purificación