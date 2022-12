"Pongo la mano en el fuego por Fran. Está preocupado por mí"

Es la primera vez que podemos escuchar la voz de Isabel Mateos, la mejor amiga, y por lo que parece la más fiel, de Francisco Nicolás. Ha hablado en exclusiva para Espejo Público y lo primero que ha querido explicarnos es su amistad con Nicolás. "Desde la infancia somos buenos amigos y hemos compartido juntos momentos muy especiales. Nunca me ha fallado y es muy buena persona".

Isabel Mateos confía ciégamente en su amigo. "Es una persona dicreta que no va hablando ni fardando por ahí. Lo que dicen de él es mentira y ni siquiera tiene denuncia por lo que, hasta que no se demuestre lo contrario, pongo la mano en el fuego por él. La gente que sale en televisión diciendo que son amigos nuestros, yo ni siquiera les conozco. Están mintiendo por cinco minutos de fama".

La mejor amiga de Fran no se ha querido "mojar" en exceso sobre las presuntas amistades importantes de su amigo. "Se que conocía a gente pero no puedo decir quién. Él es muy discreto". También desmiente que la familia de Francisco Nicolás sea esa familia humilde que se ha venido anunciando. "Fran alquiló un yate en Marbella por 2.000 euros que le pagaron sus padres. No hay nada malo en ello".

Sobre la actual situación de Nicolás, Isabel Mateos asegura que su amigo "está alucinando con todas las mentiras que se están diciendo y preocupado por mí, por lo que me pueda pasar. Me refiero a mi estado de ánimo y por lo que está pasando pues todos los medios están detrás de mi familia". En cuanto a su mote, "la pechotes", Isabel asegura a Espejo Público que nadie la ha llamado nunca así. "Se lo han inventado. En la vida me han llamado así. Estoy indignada con ese mote".