Sin paga y sin casa

Cuando este joven denunció a sus padres por no darle una paga de 400 euros, no imaginaba que las consecuencias que tal denuncia podía acarrearle. La sentencia del juez le ha dejado boquiabierto, ya que no sólo sus padres se han librado de pagarle la cantidad que él pedía, sino que tiene un mes para irse de casa. Los padres declararon ante el juez que el chico les maltrataba psicológicamente y les insultaba. En la sentencia se establece que el joven puede vivir por su cuenta, ya que tiene edad suficiente para trabajar y además posee conocimientos y habilidades en el sector bursátil.