El padre Ángel desvela en Espejo Público cómo se encuentra el papa: "Parece que unos quieren que se vaya"

El padre Ángel ha concedido hoy una entrevista a Espejo Público para hablar de la última hora acerca de la salud del papa Francisco. Ha compartido con Susanna Griso su alegría por la evolución favorable del estado de salud del Santo padre, asegurando que hay “muy buenas noticias” y que el Pontífice sigue con energía y entusiasmo para continuar su misión.

“Por lo que dicen, hay muy buenas noticias y además porque el papa dice que aún le quedan muchas cosas por hacer”, ha señalado el sacerdote, quien también hizo una reflexión sobre la vitalidad de las personas mayores. “Las personas mayores tenemos muchas ganas de seguir viviendo y seguir cumpliendo las cosas que queremos hacer”, ha añadido el padre Ángel.

El fundador de Mensajeros de la Paz también ha adelantado sus planes de visitar a la Virgen de Covadonga para orar por el papa. “Iré a la Santina a rezar, pero creo que tenemos papa para mucho tiempo”, ha asegurado con optimismo.

Respaldo al Pontífice ante las críticas

La salud del papa ha sido tema de debate en los últimos días, y algunas voces han planteado la posibilidad de que renuncie si no puede atender plenamente su misión. En este sentido, el Arzobispo de Sevilla, José Ángel Meneses, declaró en la Cadena SER que “si el papa no puede atender bien su misión, puede retirarse”.

Ante estas palabras, el padre Ángel ha recordado que el propio Francisco ha hablado en ocasiones sobre la posibilidad de renunciar en el futuro si su salud no se lo permite. “Él lo ha dicho: cuando no tenga fuerzas, renunciaré o me iré, pero todavía el papa tiene fuerzas”, ha asegurado el sacerdote.

Reticencias dentro de la Iglesia

Sobre las críticas que algunos sectores han dirigido al papa, el padre Ángel ha lamentado los ataques y se reafirma en el apoyo que muchos le brindan. “Parece que unos quieren que se vaya, pero somos muchos los que tenemos ganas de que el papa siga llevando esta Iglesia” ha expresado. “En honor a la verdad, tenemos papa para mucho tiempo”.

Además, reveló detalles de una conversación que mantuvo con el papa Francisco, en la que el Sumo Pontífice se refirió a quienes le atacan. “Son personas tristes”, le confesó el papa, una reflexión que el padre Ángel ha destacado como una muestra de su carácter sereno y compasivo.

