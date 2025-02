Preocupación por la salud del Papa: "Si hubiera que elegir, creo que antes moriría que renunciaría"

Habemus papam. Así anunció el cardenal más antiguo de aquel momento, el pasado 13 de marzo de 2013, que se había nombrado un nuevo Pontífice tras la renuncia de Benedicto XVI. En su primera aparición, Jorge Bergoglio, desde entonces Papa Francisco, emocionó a sus files y les pidió: "Recen por mí".

Casi 12 años después, el mundo mira al Vaticano con preocupación. El Santo Padre lleva hospitalizado desde el pasado 14 de febrero, sufre "una neumonía bilateral" que "requirió tratamiento farmacológico adicional". Los partes médicos hablan de un cuadro clínico "complejo".

No se puede aventurar ningún escenario que no sea ir detallando cada uno de los partes médicos que se van difundiendo. Sin embargo, la edad del sumo pontífice, 88 años, el hecho de que en el pasado le hayan tenido que extirpar parte del pulmón derecho y sus problemas de movilidad, han dado lugar a una serie de miedos y conjeturas, entre ellas una muy comentada: ¿renunciará?

En uno de sus primeros discursos, afirmó que el hecho de que su antecesor dejase el cargo sentaba un precedente que podrían seguir futuros obispos de Roma. En una visita a Canadá, en el 2022, dijo: "Cambiar de papa no sería una catástrofe, ni tampoco sería algo extraño. Si el Señor te indica que tienes que ir al rincón, te vas al rincón. No he sentido aún esta posibilidad, pero esto no quiere decir que mañana no empiece a pensar en ello".

A finales de ese mismo año se supo que el Papa Francisco había firmado su carta de renuncia si se daba un hecho determinado: "He firmado mi renuncia. Yo la firmé y di instrucciones para que se hiciera efectiva en caso de impedimento por cuestiones médicas".

"Los Reyes mueren en las camas y los Papas también"

Con todo ello, nos hemos puesto en contacto con Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital. El periodista nos confirma lo que se ha publicado en las últimas horas y es que pese al susto del diagnóstico, los informes posteriores eran más tranquilizadores.

"Nosotros hemos hablado con Antonio Spadaro, que es un periodista italiano muy cercano al Papa, y nos ha dicho que él está convencido de que han encontrado la solución para el tratamiento y probablemente el horizonte de la hospitalización sea de 2-3 semanas, pero que no cree que estemos ante una situación límite. En todo caso, hay que esperar y estar muy pendientes de los comunicados que nos pase la Santa Sede", nos indica Bastante.

Jesús Bastante tiene muy clara su postura ante una hipotética renuncia. "No, yo creo que no. El Papa tiene firmada su carta de renuncia desde el comienzo de su pontificado y él, siempre ha comentado que sería en caso de que se viera imposibilitado para ejercer su trabajo. Si no, este Papa acaba de convocar un Jubileo para todo este año 2025 y estaba animado para continuar. Creo que no estamos en la tesitura de la renuncia, ni de la muerte, pero si hubiera que elegir, insisto pensando que no se va a dar ninguno de los dos escenarios, pero si hubiera que elegir, creo que antes moriría el Papa que renunciaría".

Desde la lejanía del Vaticano hay a quien le cuesta entender por qué los Papas se han resistido tanto a renunciar, siendo la muerte el cauce natural de sucesión. Bastante apunta: "Los Reyes mueren en las camas y los Papas también. Hay algunos momentos en los que no, en el caso de España el rey emérito abdicó a favor de su hijo y el anterior Papa también renunció, pero la tradición histórica en las monarquías, y el papado no deja de ser una monarquía absoluta, es que el Papa lo es hasta que se muere. De hecho, antes de Benedicto XVI hay que remontarse hasta casi el S.XIII para ver un Papa que renunciase y lo hizo por muy distintas circunstancias".

"El Vaticano es un maestro a la hora de establecer sus propios ritos de paso"

Pero ¿qué pasaría si finalmente esto ocurriese y Francisco diese un paso al lado? Pues nuestro experto lo tiene claro, nada. "Los trámites de muerte o de renuncia de un Papa están perfectamente delimitados desde hace muchísimo tiempo. Es una maquinaria que funciona, que está bien engrasada. Eso solo se activa en el momento en el que el Papa muere. Cuando muere Juan Pablo II, que vivimos una agonía de meses televisada en directo, sí que se tenía más preocupación, entre otras cosas, porque hacía más de 30 años que no había habido un cónclave. Hemos vivido un cónclave hace 12 años y el anterior fue ya hace ocho años. El Vaticano tiene una dilatada experiencia en organizar este tipo de cuestiones. De hecho, se dio la circunstancia, que nunca se había dado, de que el Papa emérito que había renunciado hace 12 años murió hace 2 y se organizaron perfectamente los funerales, algo que nunca se había hecho con un Papa en vida. El Vaticano no tiene ningún problema a la hora de establecer los ritos, es un maestro a la hora de establecer sus propios ritos de paso".

Incidiendo en que "no estamos todavía en el momento de hacer el balance del Papa", Bastante cree que la herencia que en algún momento dejará Francisco son las reformas que introdujo en la Iglesia, algunas que ya se han implementado y otras que siguen su curso.

"Todavía queda mucho por definir. Las grandes directrices de este Papa son la reforma de la Iglesia, la lucha contra la pederastia e intentar abrir la Iglesia a todos. Se están dando pasos ya, pero queda muchísimo por hacer" y reconoce que "es verdad que hay movimiento de los sectores más conservadores de la Iglesia, que querrían dar una vuelta al timón para regresar a posturas que existían antes del Papa Francisco, pero creo que muchas de las reformas que ha implementado no tienen marcha atrás. Creo que será recordado como el Papa de los pobres, de la cercanía, el primer Papa latinoamericano y un Papa que rebajó el estar tres pies por encima del resto, se humanizó, humanizó el papado y luchó contra las grandes lacras de la corrupción y la pederastia en la Iglesia".

¿Cómo es el proceso de elección de un Papa?

Cuando un Papa muere o dimite, todos los miembros del Colegio Cardenalicio están obligados a asistir a la elección, es lo que se llama cónclave. En el año 1975 el Papa Pablo VI fijó el número máximo de cardenales con derecho a voto en 120. Y 5 años antes se había fijado en 80 la edad máxima para votar.

Los cardenales permanecen encerrados en la Capilla Sixtina hasta que se elige un nuevo Papa. El voto es secreto. Durante el "postescrutinio", los votos se tabulan, se reafirman y luego se queman.

El primer día de reunión se celebra la primera votación. Si no se elige a nadie, en los días posteriores se celebra un máximo de cuatro votaciones diarias. Si en los siguientes 3 días no se alcanza un acuerdo se les da un día entero para la oración y la contemplación. Ese ciclo de 4 días se repite hasta 7 veces y se celebra una segunda vuelta entre los dos candidatos que hayan recibido más apoyos.

Cuando las papeletas se queman el público va teniendo pistas de cómo va la elección. El humo blanco es señal de que hay nuevo Papa y el humo negro de todo lo contrario.

