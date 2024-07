Paco Marhuenda, tajante con los jueces tras la decisión del Supremo: "Les falta conocimiento"

El Tribunal Supremo llevará la ley de amnistía al Constitucional. Así lo dio a conocer ayer la Sala de lo Penal a través de un contundente auto, en el que calificaba el 'procés' como un "golpe de Estado" y además de alegar que la norma entra en colisión con varios derechos Constitucionales, entre los que se encontrarían la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica.

Se trata de la primera vez que el Supremo eleva la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. El auto ha sido redactado en el marco de los recursos de dos condenados por desórdenes públicos ocurridos en Girona tras la sentencia de 'procés', y no por la causa de los líderes independentistas catalanes.

Tras esta decisión, el Supremo también tiene previsto estudiar si llevarán a cabo el mismo procedimiento en el marco de la causa principal del 'procés'. Los magistrados han manifestado en el escrito que la ley de amnistía se presenta como una "suerte de amnistía permanente revisable"que "repugna el derecho constitucional a la igualdad ante la ley" y altera las "bases de la convivencia democrática". Finalizan precisando que se utiliza para justificar un "tratamiento claramente discriminatorio".

Si finalmente se declara inconstitucional, la ley de amnistía podría quedar anulada y todas las acciones realizadas bajo su amparo podrían ser revisadas o anuladas, dependiendo del contenido de la sentencia y las disposiciones del tribunal. En caso de que la ley no se anulara por completo, el Constitucional podrían pedir modificaciones legislativas para ajustarla a los requisitos constitucionales. Esto llevaría a un proceso legislativo adicional.

"Que lea los curriculums"

El colaborador de Espejo Público Paco Marhuenda ha sometido a examen al Supremo y Constitucional, así como a sus miembros, en una columna publicada este jueves en el diario 'La Razón'. "Quien tenga dudas, que lea los curriculums", comienza la intervención del director del citado medio. Marhuenda hace una firme defensa del primer órgano: "En la Sala de lo Penal están los mejores jueces de lo Penal de España", asegura remitiéndose a algunas de sus sentencias. En relación con los sucesos que tuvieron lugar durante el 1 de octubre, el periodista asevera: "Claro que fue un golpe de Estado (...) no fue rebelión porque no utilizaron armas".

El director de 'La Razón' ha empleado como símil la medicina para explicar la batalla que parece estar teniendo lugar en los tribunales. "Les falta conocimiento", anticipa: "Todos los médicos estudian lo mismo, y luego se especializan (...) entonces si yo ahora me rompo la pierna, claro, un cardiologo me va a ayudar, pero no es especialista. Pues aquí pasa lo mismo", recuerda. Paco Marhuenda ha finalizado su intervención asegurando que: "El Tribunal Supremo no es un tribunal político (...) es un tribunal de magistrados y que no tienen un carné político".