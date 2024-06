La presidenta de la Asociación de Fiscales, sobre la amnistía: "Se está concediendo el perdón a la corrupción"

En una ajustada votación, celebrada en torno al mediodía del martes, la Junta de Fiscales apoyaba que la Ley de Amnistía se aplique también a los delitos de malversación relacionados con el 'procés' y el referéndum ilegal de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017,

La reunión del órgano legislativo comenzaba en torno a las 9:30 horas y se alargaba toda la mañana, concluyendo con el pronunciamiento favorable o contrario al tema en cuestión, por parte de todos y cada uno de los presentes así como de los 2 que asistieron de forma telemática.

¿Fiscales divididos?

De la votación podrían obtenerse varias conclusiones, pero desde luego el consenso de la Fiscalía no sería una de ellas. El resultado: 19 votos a favor, 17 en contra, y una abstención.

Por lo tanto se imponía el criterio del Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, valoraba lo sucedido y respondía a las preguntas de Susanna Griso, periodista y presentadora de Espejo Público: "Yo considero que hubo un empate técnico porque realmente el Fiscal general no vota usualmente, sino que es el asesorado. Por lo tanto el asesorado después decide, pero no vota".

Más controversia

"Dolores Delgado no debió de votar"

Iba más allá la presidenta de los fiscales, considerando que la reunión y pronunciamiento de la susodicha junta no quedaba exenta de polémica. Cristina Dexeus opinaba que la Ex Fiscal general del Estado, Dolores Delgado, no debería haber emitido su voto dada la sentencia del Tribunal Supremo que por duplicado y de manera firme, ha anulado su nombramiento.

"La situación en la que queda Dolores Delgado es una situación anómala"

Aun así este hecho es perfectamente legal ya que el Gobierno, a través del Ministeriode Justicia, es quien debe cumplir con la sentencia, y dispone de 2 meses para hacerlo desde que ésta se emitiera. Todavía se encontraría dentro de ese plazo, por lo que Dexeus apuntaba a que "es evidente que el Gobierno no se está dando prisa en ejecutar la resolución".

Rebelión de los fiscales

Dexeus explicaba cómo García Ortiz, actual Fiscal general, emitió una orden que encontró la oposición de los llamados 'fiscales del procés', por lo que se convocó a la Junta de Fiscales de Sala.

Alababa Cristina Dexeus la labor y dilatada carrera de esos 4 fiscales y consideraba que su criterio debería haberse "tenido más en consideración".

"Se está produciendo el perdón de la corrupción, lo cual es gravísimo. Lo que cuesta obtener sentencias condenatorias en estos temas económicos de corrupción, y más aún en el caso de que se trate de políticos, llegar al perdón resulta llamativo, más aún cuando eso no se concede en los demás países", exponía la presidenta de la Asociación de Fiscales.

Mismo delito, ¿distinta gravedad?

Por último se pronunciaba Cristina Dexeus a cerca de la distinción en cuanto a gravedad de la malversación producida que hacía el Fiscal general. García Ortiz restaba importancia a los hechos dado que no se habrían llevado a cabo persiguiendo un enriquecimiento personal, ante lo que la fiscal sentenciaba: "Defendible en derecho es todo y la ley tiene suficiente recovecos como para que dé lugar a interpretaciones diversas. [...] Que eso no sea tan grave, es complicado de mantener".