Exmagistrado del Tribunal Supremo: "El juez podía haberse esperado al próximo lunes"

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso en el que se investiga a Begoña Gómez por supuesta corrupción y tráfico de influencias, la citaba a declarar el próximo 5 de julio, en calidad de imputada. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que comparecer por tanto en el Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid.

Sin cambios sustanciales

Según la opinión del magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, la situación procesal de Begoña Gómez no habría cambiado "en absoluto" pese a la llamada del juez a prestar declaración. Para el magistrado el tema "se centra en dilucidar si el Código Penal y la Ley Procesal Penal, que se rigen por unos principios de mínima intervención, tienen algo que decir en este asunto [...]".

"En este asunto hay un cúmulo de irregularidades procesales"

Aseguraba también Martín Pallín que en su dilatada carrera, de más de 40 años, no sería fácil identificar un proceso con características similares: "Me refiero precisamente a la admisión a trámite de una denuncia que seguramente nadie se ha leído".

"Bastante irregular"

Explicando lo insólito en torno a la aceptación del escrito de acusación popularpresentado por el sindicato 'Manos Limpias', refiriéndose a este acontecimiento como "bastante irregular, pero bueno, sigamos adelante", y continuaba mencionando que atendiendo a "la racionalidad, en el 99,99%, por no decir el 100%", un juez ante unos indicios de comisión de un delito, lo primero que tendría que hacer sería citar y preguntar al sospechoso, o sospechosa en este caso.

"Medidas esperpénticas"

Continuaba enumerando José Antonio lo que a sus ojos serían "unas medidas esperpénticas", citando el decreto de secreto de sumario, o que el juez llegara a solicitar a la Policía Nacional el documento nacional de identidad de Begoña Gómez. Expresando una contundente afirmación: "Esto ya pone un poco en entredicho la racionalidad de la actuación del juez".

Responsabilidad judicial

Martín Pallín explicaba cómo ya desde 1992, después de una conversación con el presidente del Tribunal Supremo de entonces, Enrique Ruiz Vadillo, concluyeron una norma no escrita ni absoluta: "Era conveniente que en periodos de elecciones, no tomar decisiones que no fuesen absolutamente urgentes y necesarias", y achacaría al juez Peinado "ser conocedor de este hecho. Si no no estaría en la realidad social", y aludía a un antecedente que también implicaría a este juez, el del rescate de Air Europa, cuando se habría actuado así con todas las aerolíneas de Europa, según Pallín.

Carrera judicial dividida

Por el contrario, el también magistrado Fernando Portillo, presidente Foro Judicial Independiente, que intervenía poco después, también se pronunciaba al respecto. Portillo desmentía cualquier vinculación entre las actuaciones del juez Peinado y la actualidad política, asegurando que "el juez no puede condicionar su actividad jurisdiccional a los tiempos electorales".

Añadía el segundo magistrado que "el juez ya realizará, o no, más adelante una valoración sobre la culpabilidad o no de la investigada" y que una convocatoria a declarar no implica ninguna insinuación sobre la comisión o no de los hechos imputados.