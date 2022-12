Pablo Motos: "Los políticos son demasiado importantes como para no ir a los sitios donde la gente les puede conocer"

Pedro Sánchez entró en el Hormiguero de Pablo Matos por la puerta grande, con aires de triunfador, camisa remangada, con el cuello abierto... saludos, sonrisa en los labios... una imagen muy distinta a la que los políticos españoles nos tienen acostumbrados en televisión. El secretario general del PSOE huyó en esta ocasión de los programas informativos para lanzar su mensaje. En un espacio marcadamente de entretenimiento en el que lo que prima es el humor, aprovechó su telegenia para mostrar su lado más cercano. Sánchez también demostró saber fajarse en el cuerpo a cuerpo. Horas antes, ese mismo día, no dudó en llamar a un programa de corazón para intervenir y dejar clara su postura respecto al Toro de la Vega y de paso, convencer al periodista para que continuase votando al PSOE.

Al hilo de todo el revuelo mediático que se ha organizado en torno a esta actuación del líder del PSOE, en Espejo Público hemos hablado con Pablo Motos, presentador de El Hormiguero, programa al que también acudió Pedro Sánchez. "Últimamente tenemos una tendencia a escandalizarnos por cosas bastante raras como que un político acuda a un programa. En El Hormiguero hemos tenido unos 15 políticos".

Según Motos, esto debería ser mucho más habitual en nuestro país. "En América no se concibe que un político no acuda a un show, porque es en esos programas donde conoces al político porque no hay protocolo. Es importante que se conozca a esa persona porque es la que va a tomar decisiones. Los políticos son las personas que nos representan y son lo suficientemente importantes como para no ir a los sitios donde la gente les puede conocer".

Pablo Motos reconoce que no siempre ha tenido suerte a la hora de que un político se siente en su programa. "El año pasado intentamos traer al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y nos dio largas. Y por supuesto, tambien lo he intentado con Mariano Rajoy, con quien tampoco he tenido éxito".