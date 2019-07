Rubén Amón cree que no habrá un Gobierno monocolor porque "Pedro Sánchez no ha evitado que Iglesias se aloje en el Congreso de Ministros". Añade que Iglesias "no estará de cuerpo presente pero si a través de sus compañeros de partido", Montero, portavoz de Unidas Podemos, será la candidata para entrar en el Gobierno.

Además, para el periodista el Gobierno tendrá problemas a causa de las diferencias que existen entre PSOE y Unidas Podemos.