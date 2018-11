El padre, guardia civil, de la presunta asesina de una joven en Alcorcón ayudó a que detuvieran a su hija​

El pasado domingo, Denisa fue violentamente asesinada a las puertas de un local en Alcorcón. Según las declaraciones de sus padres, la menor de 17 años estaba amenazada de muerte por la novia de su expareja: "voy a pagar para que alguien te mate", "te rajaré hasta matarte". No denunciaron el caso porque la menor les tranquilizó diciéndoles que las amenazas habían parado. La intención de los padres también fue hablar con los padres de Rocío, la presunta asesina. Ahora se arrepienten de no haber actuado antes y aconsejan a todos los padres denunciar casos como éste antes de que sea demasiado tarde. Además, el padre de Rocío es Guardia Civil y su colaboración ha sido esencial para la investigación ya que no puso impedimento alguno en la detención de su hija.