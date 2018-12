EN LIBERTAD CON CARGOS

La suplantadora de las citas a ciegas suma una nueva acusación a su historial delictivo: la juzgan por haber falsificado una cuenta de instagram de un club de tenis ofreciendo contratos de actor para grabar un anuncio que no existe. Marc, una de sus víctimas, "es indignante que no se le pare los pies", señala. Marc ha sido víctima de supuestas falsas denuncias por violencia machista injurias en el trabajo y difamación. Considera que uno de los problemas es que sus denuncias hacia ella no van por el mismo camino judicial, "no se escucha lo que yo digo". Incluso afirma haber interpuesto denuncias hace un año y no han salido todavía.