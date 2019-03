La vida de un narcotraficante

Justo Roldán, un ex narcotraficante estuvo preso durante tres años en Japón y ahora está terminando su condena en Badajoz. Nos explica como cayo en las redes de la droga y como se convirtió en alguien importante en la organización: "Al principio no pasaba nada, me drogaba, vendiamos, luego empece de mula".

Poco a poco fue subiendo en la organización hasta que era él el que mandaba a las mulas para que llevases la droga a diversos puntos. "Llegaban a pagar 10.000 euros cada vez que hacías de mula", afirma que era un dinero muy fácil de conseguir, todo su dinero era para él, buena ropa, viajes, y no guardaba nada para sus hijos y su familia. "Llega un momento que no puedes dejarlo. Te vendes y lo pierdes todo". Se siente arrpentido y confiesa "Menos mal que me cogieron a tiempo porque ahora estaría muerto".

Justo hizo de mulero transladando 25.000 pastillas de éxtasis de Amsterdam a Japón. Al llegar allí le pillaron y aun está cumpliendo condena. Como él mismo declara "parece un buen negocio a priori pero tiene consecuencias nefastas".