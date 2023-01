Victoria Rosell: "Las cifras de asesinadas por violencia de género van en claro descenso"

Apunta Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, que se han confirmado 2 asesinatos por violencia machista en el mes de enero de 2023 y 11 en diciembre. Subraya que estos datos no reflejan un crecimiento de la tendencia y que ya fueron 11 las mujeres asesinadas en diciembre de 2008 y 8 en enero de 2011, 2012 y 2018.

Quiere aclarar que no hay más asesinadas por violencia de género de las que refleja la estadística y cree que se está recurriendo al alarmismo en medios así como por parte de algunas fuerzas políticas "a las que conviene usar eso". "Las cifras van en claro descenso", mantiene la titular de violencia de género. En 2008 hubo 76 asesinadas y los años históricos con menos víctimas han sido 2020, 2021 y 2022. Por favor vayamos a los datos oficiales".

Comparte la delegada del Gobierno su experiencia personal como jueza de violencia de género: "Yo he tenido delante víctimas de violencia de género a las que como jueza les he dicho los antecedentes de violencia de género de su pareja y muchas tienen teorías negacioncitas que también impactan en las víctimas. Para poder guiarlas hacia dónde van hay soluciones de vivienda educación, becas y ayudas para salir de la violencia".

Más de 3.000 dispositivos de geolocalización del maltratador implantados en la actualidad

Señala que ahora mismo hay colocados 3.015 dispositivos de control con geolocalización de los alejamientos judiciales y se pueden llegar a implantar más de 4.000. "El sistema policial debe mejorar, también el sistema educativo y social".

Reconoce que muchas veces la mujer que sufre maltrato no ha acudido a las instituciones. Cree que en ocasiones existen filtros como la atención primaria donde se puede detectar violencia pero si degradas el sistema y das 3 minutos por paciente esto se dificulta. Cree que "hay posibilidades de mejora y podemos mirar la duración de Viogén". "Jurídicamente hasta que no se cancelan los antecedentes penales puedes no dejar el caso inactivo aunque no haya medidas en vigor. Quizá en Biogen y otros sistemas podría haber más información de medias civiles y sociales".

La importancia de no confundir las estadísticas

Incide Victoria Rosell en que no se pueden comparar estadísticas que hasta ahora jamás han visibilizado otra violencia que no fuera en pareja ni sexuales, ni de prostitución, ni familias.

Actualmente existen dos estadísticas: una desde 2003 hasta 2015, la de violencia de género, y otra nueva que está en vigor desde el 1 de enero del 2022 que va a sacar a la luz mujeres asesinadas que quedaron por debajo de ese radar como abuelas asesinadas por sus nietos, madre o mujeres por violencias sexual.