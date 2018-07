Se vende alcohol a partir de las diez

Hemos entrado en varios comercios para saber si se cumple la ley en España, hemos comprobado que hay comercios chinos que no cumplen la ley. No sólo venden alcohol cuando no tienen permiso para ello, sino que también lo venden a partir de las 22:00 horas, estando prohibido y a jóvenes menores de edad.

La misma prueba hemos intentado hacer en comercios españoles y no ha dado el mismo resultado. Los vendedores nos negaban el alcohol a partir de las diez de la noche, asegurándonos que tendrían un problema si lo hacían.