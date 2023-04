Vecinos de Tarragona, desesperados por la okupación: "Que vengan los políticos a convivir con un okupa conflictivo"

Los okupas actúan con total desprecio al resto de vecinos. Soportan trapicheos de drogas, broncas, ruidos a altas horas de la madrugada e incluso amenazas. La suciedad generó una plaga de cucarachas que tuvieron que costear. Actualmente viven con trampas para cucarachas en sus propios domicilios.

Temen incluso por sus vidas porque les han amenazado de muerte en varias ocasiones. Mari Carmen es una de estas vecinas afectadas. Señala que viven en un peligro constante. Temen por su integridad física y mental. La noche se convierte en un trasiego de personas que buscan droga. "Las personas que están ahora habitando esta casa han sido detenidas hace poco por tráfico de drogas. Esto conlleva peleas y navajazos", cuenta.

Todo comenzó en 2020 con el confinamiento. A partir de ese momento las mafias comenzaron a realquilar habitaciones. Actualmente hay un matrimonio que vive solo y que recibe visitas constantes. Llevan unas 10 denuncias por amenazas. Uno de los okupas le llegó a decir: "Voy a coger una catana y a cortarte el cuello". Necesitan tener alarmas en casa para vivir seguros.

"Ni siquiera aparecemos en las estadísticas oficiales de okupación"

Ricardo Bravo es portavoz de los afectados por la okupación. Denunia que todos los afectados ni si quiera aparecen en las estadísticas, ni si quiera son víctimas de la okupación. Si la ley se pone en práctica los okupas podrían legalizar su situación porque tienen prioridad a la hora de pedir un alquiler social al ser propiedades de fondos y bancos de inversión. "Es un error gravísimo que la ley no considere a las mafias okupas. Desde la plataforma de afectados de la okupación hemos intentado informar al Gobierno sin éxito", apunta.

"Por aquí ha pasado lo peor de la ciudad"

Mari Carmen insiste en que los okupas no son personas pobres. "Este señor ha sido detenido por tráfico de drogas. Si tu necesitas un hogar no destrozas. Invito a los políticos a que convivan una semana con un okupa conflictivo, con un 'okupa vendedroga'. Aquí ha pasado lo peor de toda la ciudad. La empresa de la limpieza se niega a mandar operarias para hacer su trabajo porque no pueden".