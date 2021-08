Josefa, la mujer de 74 años que vive un infierno con unos okupas que la han agredido y han quemado la puerta de su casa

Josefa, una mujer de 74 años, vive en el barrio de El Clot, en Barcelona, y su vida corre peligro por unos okupas. Según cuenta la mujer, uno de ellos le ha clavado objetos punzantes y ha prendido fuego a la puerta de su casa a pesar de que un juez dictó una orden de alejamiento.

Algunos vecinos aseguran que han habido varios incendios: "Pueden incendiar tu casa, tu negocio, puedes morir". El okupa, según fuentes policiales, habría sido detenido hasta en 30 ocasiones y ya es conocido como el pirómano de El Clot.

Josefa explica que todo empezó en marzo del año pasado cuando se quejó de ruidos y molestias que ocasionaban los okupas. Desde entonces, asegura que ha sido acosada y agredida en más de una ocasión.

Espejo Público ha podido hablar con ella, aunque no ha podido ser en directo, ya que esta misma mañana ha tenido que ir a urgencias, ya que según cuenta, este martes la empujaron y sufrió una caída. "Me vio en el suelo y empezó a chillar como que yo me había caído, pero me empujaron", cuenta Josefa. Además, ha mostrado las heridas y moratones que tiene a causa de estos episodios.

"El mes que vienen tengo 3 juicios porque me han agredido. Ya he hecho 5 juicios rápidos y esto no se acaba, llevo así dos años", lamenta emocionada Josefa. En el edificio hay, como mínimo, una puerta antiokupa en cada planta, ya que han habido varias okupaciones.

Por su parte, los okupas no han querido hablar con el programa, pero, según hemos podido saber por los vecinos, se trata de una familia, una madre con 6 hijos. El hijo mayor sería el que ha agredido a Josefa y el que está haciendo un infierno la vida de varios vecinos. Algunos de estos apuntan que el okupa tendría un problema de esquizofrenia y por ello estaría causando estos problemas.