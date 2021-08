Josefa, la mujer de 74 años agredida por un okupa: "Esto es insoportable, espero que se consiga algo aunque vaya mi vida en ello"

Josefa, una mujer de 74 años, vive un infierno por unos okupas en el barrio El Clot, en Barcelona. Según cuenta la mujer, uno de ellos la ha agredido con objetos punzantes y ha prendido fuego a la puerta de su casa a pesar de que un juez dictó una orden de alejamiento. El okupa es un varón de 25 años, tiene 30 detenciones, 8 denuncias por incendios provocados y está acusado de acoso, amenazas de muerte, agresiones verbales y físicas con lesiones. Además, tiene una orden de alejamiento de Josefa.

Hemos podido hablar en directo con ella y señala: "Ahora con el calmante que me dieron en el hospital me encuentro mejor, pero el dolor lo llevo en el pecho". Mañana irá al hospital a que le hagan pruebas. "De momento no me han dicho que pueda tener ninguna costilla rota, pero tienen que hacerme pruebas. De la mano no tengo nada roto, pero no puedo estirar el brazo", asegura la mujer.

El juez recomendó a Josefa que dejara su casa para evitar enfrentarse a los okupas y ella manifiesta: "No me puedo ir, tengo 74 años. Estuve en la UCI y cuando volví me encontré con que este individuo que hacía fiestas en el rellano, estaban borrachos, abrí la puerta y me tiraron una botella".

"Son 8 personas las que están en la vivienda. Hasta los niños de 5 años tiran piedras y juguetes en el restaurante que hay bajo", afirma. Además, señala que todos los vecinos están en la misma situación que ella. Josefa apunta que con las amenazas, por parte de los okupas, lo que quieren es echarla para alquilar de manera ilegal a otros okupas. "El viernes dio una patada en la puerta y se hizo daño en la pierna. Los Mossos se lo llevaron y al día siguiente volvió a romper la puerta, y así sucesivamente", declara. Por último, entre lágrimas, asegura: "Esto es insoportable, yo no quería salir en la tele, pero espero que con esto consigan algo aunque vaya mi vida en ello".