El vecino de Orio que presuntamente ha matado a su expareja mandaba mensajes a la víctima de forma insistente

Eran las 17,30 horas cuando en este parque de Orio (Guipúzcoa) se escuchó un gran estruendo. Los vecinos pensaron que era una explosión. Horas después las primeras conclusiones de la investigación determinaban que se trataba de un crimen machista. Un hombre habría matado a su expareja con una escopeta de cañones recortados. Después él se habría quitado la vida. La Ertzainza encontró a ambos tirados en la calle en un parque infantil.

La mujer estaba leyendo, él le dispara a bocajarro y posteriormente se acaba quitando la vida. Dos niños que jugaban en el parque fueron testigos de los hechos.

Los vecinos cuenta que entre Lourdes y Alberto había existido una relación sentimental entre ambos se había acabado hace un par de meses y él no levantaba cabeza desde entonces. Ella tenía dos hijos de una relación anterior y Alberto vivía con sus padres.

Lourdes, de 47, años, estaba leyendo tranquilamente en un banco, junto a un parque infantil en Orio, Guipuzcoa. Su presunto asesino se aproximó a ella, despacio, llevaba una bolsa de plástico en la mano. Dentro tenía oculta esta escopeta recortada. Se puso enfrente de Lourdes. Ella no pudo reaccionar. Recibió un disparó a bocajarro, en la cabeza. El agresor, era Alberto, su ex novio, un hombre de 50 años, que a continuación se suicidó mediante un disparo. Minutos antes, él tomaba su café descafeinado habitual en el bar de siempre. El hosletero que le atendió cuenta que no notó nada en particular en su actitud.

Entre la pareja no había denuncias por violencia de género. Lourdes era natural de San Sebastián, pero vivía en Orio, donde trabajaba en una empresa de transporte frigorífico de Pescado. Su hija, de 16 años, tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia, cuando se acercó a lugar del suceso. Desde ayer, la consternación se ha apoderada de esta localidad. La Ertzaintza registró el vehículo del presunto asesino y también su vivienda en busca de pruebas para cerrar la investigación de este crimen machista.

Según ha trascendido de la investigación el asesino le mandaba mensajes a la víctima de forma insistente que esta no respondía.

