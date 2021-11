La vecina del asesino de Lardero: "Bebía y fumaba mucho y siempre me llamaba pero yo veía en él algo raro"

Yulia vivía en la vivienda de enfrente de Francisco Javier Almeida, el detenido por matar a un niño de 9 años en Lardero (La Rioja). Se encuentra en shock por la detención del que hasta hace 5 días era su vecino. Lo describe como un hombre que fumaba mucho, bebía y siempre dejaba la puerta de su piso abierta. En numerosas ocasiones el asesino la invitó a pasar para ver los pajaritos, una excusa con la que intentó captar a otras niñas tal y como las pequeñas contaron a sus padres.

Para Yulia está siendo muy difícil procesar lo ocurrido. Ahora tiene miedo de los hombres que tiene cerca. Relata que ella y Francisco Javier hablaban mucho porque "él era muy sociable y activo". "Hablaba mucho con las chicas, me llamaba al timbre y me ofrecía algo para beber", recuerda. Sin embargo, Yulia nunca accedió a sus invitaciones porque veía que había algo raro en él y no accedía a mantener una cita.

El detenido por matar al pequeño Álex contactaba en múltiples ocasiones con Yulia, también a través de WhatsApp. Cuenta Yulia que como ella no tenía coche, Francisco Javier se ofrecía ayuda a llevarla en coche y también a hacer de guía para enseñarle los reclamos turísticos de la zona.

Puedes volver a ver la entrevista a la vecina del asesino de Lardero en Espejo Público a través de Atresplayer.