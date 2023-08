Vanessa Ruiz, prima de Luis Rubiales: "Su madre seguirá encerrada en la iglesia hasta que Jenni diga la verdad"

El programa de Espejo Público ha podido ser testigo de unas declaraciones que han hecho dos primas hermanas de Luis Rubiales en Motril (Granada). Allí, frente a la iglesia donde se mantiene atrincherada y en huelga de hambre la madre del presidente de la RFEF, las mujeres han criticado duramente a Jenni Hermoso.

La primera en hablar ha sido Vanessa Ruiz. "Para mí estas declaraciones son muy duras", ha comenzado. "Es un acoso y derribo que no es justo", ha afirmado, asegurando que su familia está sufriendo mucho y no le parece justo lo que esta pasando. "Se le ha juzgado antes de tiempo y no nos parece normal", ha lamentado.

Ha aprovechado su discurso para dar información de la situación de la madre de Rubiales: "Es muy creyente, se ha refugiado en Dios y se ha puesto en huelga de hambre. No quiere salir de la iglesia". Y reclama "que nos dejen en paz".

"Nos hemos tenido que ir de nuestras casas porque no nos dejan en paz. Queremos que se haga justicia y queremos que Jenni diga la verdad". Consideran que la jugadora de la selección ha mentido en sus declaraciones. "No sabemos por qué ha cambiado las declaraciones tres veces", ha comentado.

La madre va a permanecer sin comer en la iglesia hasta que Jenni se pronuncie, tal y como ha explicado la prima del presidente de la Federación. "Si esta mujer se sentía acosada desde el primer momento que hubiera ido a donde tuviera que ir, pero no que haga como ahora y cambie su versión tres veces".

Ha explicado que la madre es una persona mayor y se encuentra mal, que está todo el día llorando y no quiere comer. "Luis es muy noble y todos le queremos mucho. Es injusto porque él es bueno", ha continuado. "Yo no digo que ella (Jennifer Hermoso) sea mala y él sea bueno, quiero que diga la verdad", ha concluido.

"Si se hubiera sentido agredida hubiera actuado de otra manera"

Después ha comparecido frente a los medios otra prima hermana de Rubiales, Demelza Béjar. "Me parece vergonzoso el linchamiento que se le está haciendo a una persona honesta y leal. Es injusto y solo sale lo que quieren que salga", ha empezado su discurso.

"Mi primo jamás en la vida haría una agresión a una mujer. Algo hay detrás que no es normal", ha considerado la mujer. "Si se hubiera sentido acosada no habría actuado así. Se la hubiera notado y a ella nunca se le vio incómoda", ha explicado.

Sobre la ubicación de su primo, ha asegurado que él está tranquilo relajándose con sus hijas porque "necesita descanso mental". Y pide que se empatice: "Todos somos personas y eso le puede pasar a cualquier persona".

Y sobre el discurso que pronunció el pasado viernes durante la Asamblea ha declarado que "la actitud que tuvo nos parece perfecta, ha estado muy bien" y considera que no debe dimitir: "Él sabe que no ha hecho nada malo y tiene que tener tranquila su cabeza y mantenerse firme".

Ha terminado reiterando su petición de que Jenni se vuelva a pronunciar: "No es normal lo que hace está chiquilla. A los tres días dice que es agresión, pero ¿estamos tontos?"