"El Vaca" queda en semilibertad mientras termina el juicio

"El Vaca", presunto responsable de la muerte de María Esther en Arriate, ha quedado en semilibertad hasta que se dicte sentencia. La Ley del Menor estipula que así sea cuando se vence el internamiento preventivo antes de concluir el juicio.

El joven estará controlado, aunque podrá salir a la calle con un monitor y podría visitar a su familia si su comportamiento es el adecuado. "Mi hija no va a salir del cementerio, así que él no debería poder salir fuera" sentencia el padre de María Esther.

El juez le ha prohibido desplazarse a Arriate debido a una orden de alejamiento. El abogado del presunto asesino va a recurrirla debido a que al no tener condena, no lo puede concebir. El juez pretende con esta medida que no se cree una alarma social en el pueblo.