Un vecino del incendio de una torre en Madrid: "No sonaron las alarmas, lo he perdido todo"

Los Bomberos de Madrid extinguieron este sábado un grave incendio declarado a las 6:45 horas en un edificio de viviendas de 20 plantas en el distrito de Hortaleza. Afortunadamente el inmueble fue desalojado sin que hubiera que lamentar heridos. El fuego se fue propagando por la parte superior de la fachada del edificio, una torre de nueva construcción de 20 plantas situada en la calle Dulce Chacón y construida junto a otras cinco similares, en la zona de Pinar de Chamartín. Actualmente, la investigación sobre las causas todavía continúa abierta.

Más de una veintena de dotaciones de bomberos del Ayuntamiento se desplazaron a este lugar y emplearon dos grúas de hasta 70 metros desde las que vertieron agua sobre los seis pisos superiores del edificio. Espejo Público ha podido hablar con Elías, un vecino que vivía en el piso 18, dos bloques más abajo de la vivienda donde se originó el fuego, que, en su caso, el piso ha quedado totalmente calcinado,"lo he perdido todo". Por su parte, los vecinos señalan que el incendio estaría provocado por una barbacoa que se realizó el día anterior en la azotea del edificio.

"No noto seguridad en el edificio porque la alarma no sonó", afirma una vecina. Elías comenta que se dieron cuenta de que había fuego "de casualidad", porque asegura, "no sonó ninguna alarma". Manifiesta que, por el momento, no ha podido acceder a la vivienda y señala que, según los bomberos, "está todo arrasado". Asimismo, explica que los vecinos se fueron avisando entre ellos de que había un incendio para salir del edifico.

Por último, sobre los propietarios de la vivienda donde se habría realizado la barbacoa: "Han aparecido por aquí, pero poco tienen que decir, la Policía está investigando lo ocurrido, pero hay que delimitar las responsabilidades porque muchos vecinos lo hemos perdido todo".

