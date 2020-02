Un testigo del crimen de la 'Guardia Urbana' rompe a llorar ante el jurado: "Albert me preguntó cómo me podía deshacer de un cuerpo"

Daniel, un compañero de Rosa Peral, Albert y Pedro ha roto a llorar ante el jurado cuando les explicaba una conversación que tuvo con Albert López antes del asesinato de Pedro, conocido como el crimen de la 'Guardia Urbana'.

"Albert me preguntó cómo me podía deshacer de un cuerpo", confesaba Daniel. Añade que la pregunta le sorprendió, pero no le preguntó por qué se la hacía.

Ha comentado que le explicó a Albert la importancia de hacer desaparecer todas las huellas del cuerpo y dejarlo en una zona lo más lejana posible para que los bomberos no pudieran acceder y, de esta forma, se quemara en el mayor tiempo posible. El ejemplo del lugar que utilizó Daniel fue el del terraplén de Montjuic.

Alfonso Egea afirma que Daniel está pasándolo muy mal y que ha comentado que no es ningún "chivato", que fue una conversación entre dos compañeros que finalmente, sin ni siquiera imaginarlo, acabó siendo el plan que Rosa y Albert llevaron a cabo para acabar con la vida de Pedro.

