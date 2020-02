Habla el exmarido de Rosa Peral, la acusada del crimen de la 'guardia urbana':"Lo único que quiero es olvidar"

Rubén no puede dejar de pensar en quién es la acusada del crimen de Pedro, pareja sentimental de esta. Se sienta en el banquillo acusada de asesinato la mujer con quien eligió compartir su vida. Rosa Peral se sienta en el banquillo junto a su amante, también guardia urbano, acusado también de asesinar al que era la actual pareja de Rosa.

Solo quiere que se aclare todo y si los acusados han hecho algo "que asuman las consecuencias".

El exmarido de Rosa no solo conocía perfectamente a la víctima, con quien asegura tenía una buena relación. Sino que además le suponía una gran "satisfacción saber que dentro de lo que supone un divorcio, la relación con esa pareja suponía una gran estabilidad y la relación era lo más cordial y neutra posible entre ambos".

También pudo conocer al hombre que ahora se sienta en el banquillo junto a su ex mujer, Albert. Le conoció como compañero de trabajo de Rosa. Ahora, conocedor de que Rosa y Albert intentaron inculparle llevando el móvil de la víctima a su domicilio, no puede dar crédito."No me lo quiero ni plantear, veo que el que lo ideó no consiguió que hiciera efecto", asegura.

Pero su ex mujer no se habría conformado con este intento para quitárselo de en medio. Una de las compañeras de prisión de Rosa reveló durante el juicio que directamente quería acabar con su vida.Ante toda esta pesadilla, ex marido de Rosa solo tiene un objetivo: olvidar.

