Un testigo de la agresión en Linares: "Me dijo que hasta que sangrara no iba a parar"

La localidad jienense de Linares permanece conmocionada por la agresión de dos policías a un hombre y su hija de 14 años. Espejo Público ha hablado con José Luis, cuñado del hombre que se vio implicado en la pelea. Ambos estaban juntos en el momento de la agresión.

Cuenta que iban a salir del local cuando el policía más corpulento chocó con su cuñado con el hombro. Ambos intercambiaron un comentario simpático pero sin ninguna violencia, según apunta el testigo.

El agente que estaba fuera entró en el bar y le preguntó a su compañero: "¿Qué le pasa a este gilipollas?". Hubo un cruce de insultos y comenzó la pelea. José Luis medió y les pudo separar.

El testigo asegura que no conocían a los agentes y niega altercados previos

Uno de los policías se encaró contra él: "Empezó a decirme que hasta que no sangrara no iba a parar". "Me decía que si no lo soltaba me iba a ir arrestado con mi cuñado y en un descuido salió corriendo", relata.

José Lui asegura que no conocían a los policías y que se dieron cuenta de que formaban parte de algún cuerpo de seguridad cuando les amenazaron con arrestarles.

