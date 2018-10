Un experto analiza los WhatsApp del asesino de Pioz: "Había fantaseado con ello y después de asesinarlos se sintió realizado"

Patrick Nogueira, autor confeso del cuádruple crimen de Pioz, se ha enfrentado al juicio por los asesinatos. Después de la tragedia, mandó mensajes de WhatsApp a un amigo suyo riéndose de lo que había hecho. En algunos de los mensajes decía: "No voy a tener dónde enterrar a tanta gente", "pensé que me daría asco, pero me he convencido de que soy un enfermo de verdad".

El criminólogo Vicente Garrido ha evaluado el cerebro de Patrick. Explica la diferencia entre un asesino múltiple y un asesino en serie. Éste último mata a lo largo del tiempo y luego retoma su vida normal. Pero el asesino múltiple ataca de una forma explosiva y experimenta una gran sensación de poder, como en el caso de Patrick. Confirma que Patrick tenía todo planeado, había fantaseado con ello, todo estaba premeditado. El asesino piensa que saldrá libre de los crímenes. La ética de la crueldad es que de ese dolor y sufrimiento tan terrible, un sujeto pueda sentirse realizado como ser humano.