Paloma Lago da negativo en drogas, lo que descartaría la sumisión química en su acusación de agresión sexual a Alfonso Villares: "Necesita ayuda"

La exitosa presentadora de la década de los años 90, Paloma Lago, interpuso una denuncia a finales del pasado mes de diciembre al entonces consejero de Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares. Villares presentaba su dimisión a principios de este mes alegando que así renunciaba a su condición de aforado, para que ello no interfiriese en el proceso judicial.

Paloma se ha mantenido alejada de los focos y no había trascendido nada del caso hasta la renuncia del político del Partido Popular. Hasta el momento tampoco ha hecho ningún tipo de aclaración pública, ni ha emitido ningún comunicado. Por lo conocido a posteriori, la supuesta agresión se habría cometido en el ambiente íntimo, dándose a entender que entre ambos existiría una relación que iba más allá de una simple amistad.

Este miércoles se ha conocido una última hora sobre el caso. La presentadora y modelo fue sometida, el mismo día de la denuncia, a una prueba toxicológica dado que de su declaración se podría dilucidar que pudo ser sometida a una sumisión química. Los análisis han dado negativo, resultado que descartaría esa teoría.

"No aparece absolutamente nada"

La periodista Gema López ampliaba la información de lo ocurrido el 27 de diciembre, día en que habrían ocurrido los hechos. Ese día Paloma y Alfonso habrían estado juntos, también la noche, y ella se sintió indispuesta a la mañana siguiente. Hasta tal punto que el mismo Alfonso habría contactado con la familia de ella. Poco después la hermana de Paloma y un sobrino habrían acudido en su ayuda y también se solicitó la presencia de equipos de emergencias. Acudieron una ambulancia y la Policía. Allí mismo se le practicaron las primeras pruebas: "Negativo en cuaquier tipo de sustancia y también en alcohol. Podría ser determinante porque no aparece nada".

¿Montaje o llamada de atención?

El reportero gráfico Raúl García ha podido hablar con el círculo más cercano de Villares y mantienen que todo podría tratarse de una farsa orquestada por Paloma. Él demandado ha negado las acusaciones desde el primer momento.

"La historia va perdiendo peso"

La periodista Beatriz Miranda por su parte, anteponiendo lo delicado de la situación, destaca el hecho que no haya trascendido la existencia de ningún parte de lesiones, el informe toxicológico negativo, etc., estarían restando credibilidad a la supuesta agresión sexual. Tesis que ganaría fuerza teniendo en cuenta lo que aseguraba Gema López a continuación: "Las pruebas se hacen a las escasas horas de que ella se despierte. Normalmente, entre 24 y 48 horas, estas pruebas sí son concluyentes. Una semana no serían concluyentes, pero al hacerse allí...".

Intervenía el periodista Sergio Pérez, quien aseguraba que, sin querer poner absolutamente nada en duda, afirmaba haber vivido la escena más surrealista" en un plató de televisión con Paloma Lago, y terminaba diciendo lo siguiente: "Creo que hace tiempo que Paloma necesita ayuda".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.