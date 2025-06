Mercedes Milá habla de su vértebra rota en Y ahora Sonsoles: "El dolor se aguanta con la adrenalina"

Mercedes Milá visitó Y ahora Sonsoles hace un mes para hablar de su trayectoria profesional con tan mala suerte que acabó lesionada. Un tema del que se había mantenido en silencio hasta ahora, que hacía una publicación en Instagram hablando de lo que le pasó ese día y su diagnóstico.

"Hoy tengo que contaros la verdad: seguramente alguno me visteis en el programa de Antena3 de Sonsoles Ónega", empezaba escribiendo en la publicación para luego asegurar que: "Entré al plató para la entrevista tan contenta y no se me ocurrió nada mejor que cogerla en brazos y zarandearla como si fuera un péndulo. Ya en esos instantes note un tirón anormal en la columna, zona lumbar, pero no quise hacer ni caso".

Pero esto dejó a Mercedes Milá con dolores durante días hasta que finalmente se hizo una resonancia que le dio un diagnóstico no muy bueno: "Fractura-hundimiento aguda de la plataforma somática superior de cuerpo D12 sin compromiso mieloraticular". Hoy la presentadora conectaba en directo con el programa para hablar de cómo se encuentra tras este percance.

Desde la cama de su casa, Mercedes ha contado que en el momento sintió un fuerte dolor al hacer "el péndulo" al coger a Sonsoles Ónega en brazos y que más tarde acudió un fisio que le dio el terrible diagnóstico.

Ahora se está cuidando con diversos tratamientos para recuperar la vértebra rota y aprovechando la circunstancia el programa hacía un repaso por los diferentes accidentes que ha sufrido la presentadora a lo largo de su vida: en bici, esquiando... Pero lo tiene claro, ella no va a parar.