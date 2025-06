La reacción de Campeón al descubrir a Carlos entre los traidores: "Ay, mamón, mira que te lo dije"

Los jugadores que sobreviven en Traitors decidieron el destierro de Popeye en la mesa redonda del sexto episodio. Es un momento que ya no vivió Campeón porque fue asesinado justo la noche antes y, por lo que cuenta, se habría quedado muy sorprendido.

"Me la has colado hasta el fondo", comenta Campeón sobre el jugador murciano. La última víctima de Traitors evidencia su sorpresa al leer el nombre de Popeye entre los traidores: "No estaba en las listas".

En cambio, Campeón sí sospechaba de Carlos. "Ay, mamón, mira que te lo dije", comenta, seguramente lamentándose de haberle dejado escapar tras el aquel lapsus del "hoy matamos".¡Dale al play!