Un comerciante español en Milán: "No me creo ni la mitad de las cosas sobre el coronavirus"

En el caso de tener únicamente la licencia de bar se vería obligado a cerrar a las 15 horas pero al ser también un establecimiento puede hacerlo en torno a las 22 horas.

Juan Luis Linde no entiende las restricciones ni se cree "la mitad de las cosas" que escucha en los medios sobre la propagación del coronavirus. "Hay mucha alarma social y nos están metiendo el miedo en el cuerpo. Los bares se cierran pero los restaurantes están abiertos", destacaba.

No entiende que si la situación es tan grave como difunden algunos medios no haya controles a las personas que vuelven a España desde Italia, ya que los controles se realizan al salir del país y no al llegar a suelo español.

