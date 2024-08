El 'tres en raya' de Pedro Sánchez podría estar más cerca que nunca: "El principal obstáculo se ha salvado"

El PSOE estaría cada vez más cerca de lograr su 'tres en raya'. Hace tan solo unos días que el candidato del PSC en las elecciones autonómicas catalanas, anunció que contaba con una mayoría suficiente de diputadospara convertirse en nuevo presidente de la Generalitat. En concreto, serían 68 diputados resultado de los pactos alcanzados con ERC y los Comunes.

El presidente del Parlament, Josep Rull, iniciará la ronda de contactos como antesala a la investidura del socialista Salvador Illa, con quien mantendría el primer encuentro. A este le seguirían reuniones con representantes de ERC y de los Comunes.

Desde Junts este acuerdo ha sido recibido con pesimismo. La formación independentista ha reprochado a ERC su decisión de respaldar la investidura, destacando la importancia de su partido tanto en el Parlament como en el Congreso: "Haremos valer nuestros votos para seguir avanzando hacia la independencia", además de señalar que se consideran la única alternativa a la hegemonía de los socialistas catalanes.

Si Illa es finalmente investido, Pedro Sánchez, habría logrado asegurar, además del Palacio de la Moncloa, el Ayuntamiento de Barcelona con Jaume Collboni al frente, y la Generalitat de Cataluña. Los colaboradores de Espejo Público han querido analizar la compleja situación.

"Solo podría quedar uno"

La periodista Elisa Beni recuerda que "Hace mucho tiempo que llevamos analizando que el tres en raya es difícil de hacer, porque ese tres en raya (...) inmediatamente haría imposible la permanencia en Moncloa (...) entre Puigdemont y Sánchez solo podía quedar uno, entonces realmente según se va a acercando que se haga este tres en raya, las posibilidades de Puigdemont y su partido Junts hagan zozobrar la legislatura en Madrid, son más grandes", sentencia.

De igual manera, se muestra muy segura sobre la vuelta de Carles Puigdemont, alegando que "políticamente, está prácticamente obligado a hacerlo", además de que contribuirá a desestabilizar la situación política nuevamente. "Si se consigue la pieza de la Generalitat, que es lo que parece que va a pasar, entonces Juntsya no tiene ningún motivo real, político, para seguir sosteniendo a Sánchez", asegura Elisa Beni.

"El principal obstáculo se ha salvado"

La también periodista, Marta Gómez Montero, se muestra más cauta. Coincide en que esta semana es "muy importante". "Yo creo que vamos a ver esta semana, o como mucho se podría retrasar si llega Puigdemont, pero yo creo que vamos a ver a Illa presidente de la Generalitat (...) el principal obstáculo se ha salvado, que era esa votación de las bases". En relación con la posible vuelta de Puigdemont a España, muestra sus dudas, ya que no es la primera vez que el ex president ha anunciado su vuelta. "Es su última bala, venir, su detención, vincularla con el pacto y boicotear esa investidura, pero no se va a boicotear, porque está blindada entre Illa y Esquerra Republicana de Cataluña", apunta.

"Si la solución al antisanchismo es Puigdemont, mejor que no haya solución", afirma de forma contundente Pilar Rodríguez Losantos. Losantos arremete contra el líder de Junts tachándolo de "cobarde", y negando que se trate de un "grandísimo estratega".