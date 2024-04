Alsina, sobre el anuncio de Puigdemont de dejar la política: "¿Quiere que desaparezca de nuestras vidas? Vote al PSC"

El primer tema que trataban Carlos Alsina y Susanna Griso en el tiempo que compartían, era la que se ha convertido ya en una de las bodas del año. El enlace entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Teresa Urquijo lleva más de una semana protagonizando la actualidad por diversos motivos.

Esta temática surgía a raíz de la entrevista que Susanna Griso realizaba momentos antes al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en Espejo Público. En ella aseguraba que sus compañeros en el Partido Popular no habrían hecho una despedida de soltero a Almeida, pero que la tendrían preparada para cuando el alcalde de Madrid regrese de su luna de miel.

"Eso probablemente es inconstitucional"

Una despedida de soltero después de que la boda haya tenido lugar sorprendía bastante a Carlos Alsina, quien lo vería fuera de tiempo y lo trataba con bastante ironía, haciendo alusiones a términos muy habituales en el debate político actual: "A mi no me van a volver loco. Las despedidas de soltero se hacen cuando uno está soltero. No se puede hacer una despedida de soltero cuando uno está casado. Eso probablemente es inconstitucional. El PP, que defiende la constitucionalidad, no debería pasar por ahí".

En el transcurso final de la entrevista, López Miras y Susana charlaban sobre el viral baile nupcial de un chotis de Almeida. Sobre que las habilidades como bailarín del alcalde quedarían en entredicho, el murciano se mostraba correcto y decía con una sonrisa que no se había atrevido a salir a la pista de baile por lo alto que había dejado el listón el alcalde.

"Poca diplomacia en el Senado"

"Que generoso, lo que es la diplomacia política" expresaba Carlos, mientras Susanna Griso aprovechaba para destacar la diferencia con lo vivido este lunes en el Senado: "Poca diplomacia vimos ayer en el Senado".

La intervención de Pere Aragonès de este lunes en el Senado había generado mucha expectación porque supuestamente iba a burlarse del PP, por su oposición a la Ley de Amnistía, pero que terminó por Pedro Sánchez y sus promesas incumplidas, como informaba Susanna. Mientras Alsina vería por parte del actual president de la Generalitat "un deseo poco disimulado de atribuirse que haya salido adelante la Ley de Amnistía, cuando todos sabemos que en realidad quien ha conseguido sacarle a Sánchez la Amnistía se llama Carles Puigdemont".

Abandono de la política de Puigdemont

También mencionaba Alsina que al candidato del Partido Socialista en las elecciones catalanas, Salvador Illa "tiene la oportunidad de su vida" debido a la noticia que Carles Puigdemont de retirarse de la política si no consigue ser elegido de nuevo como presidente catalán: "Puede hacer una campaña electoral basada únicamente en eso: ¿Quiere que Puigdemont se jubile ya y desaparezca ya de nuestras vidas políticas? Pues vote al PSC".