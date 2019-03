Tres detenidos en Talavera por la extraña desaparición de un cazador

Se ha restreado el monte en busca de Antonio Fernández un cazador del que nada se sabe desde hace 5 meses. Han aparecido algunos de sus efectos personales como la cartera, el rifle que utilizaba o un sombrero que pueden ver en pantalla, pero nada de él.

La Guardia Civil ha seguido investigando y ha detenido a tres personas, dos de ellas los que le acompañaban el día de la cacería y que incurrieron en demasiadas contradicciones a la hora de relatar los hechos. La familia de Antonio siempre ha sospechadode las dos personas que le acompañaron en aquella cacería.

"Ellos un día dan una versión, a la siguiente la contraria y no han participado en la búsqueda de mi hermano", dice Milagros a Espejo Público. No sospecha cúal podría ser el móvil de la desaparición. "No tengo ni idea, como no fuera robarle el rifle, no lo se", asegura.