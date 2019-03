"Tú tranquilo que ya verás como acabo con tus sobrinos"

Espejo Público ha hablado con Miguel, el hermano de Noelia, la mujer que se encuentra en prisión por traficar con droga y madre de los pequeños. "No sabíamos que mi hermana iba a hacer esto y ella me asegura que tampoco sabía que traía droga, que se dio cuenta en España". El narcotraficante, pareja de Noelia, amenazó de muerte tanto a los niños como a la familia de su mujer. Espejo Público ha tenido acceso a los mensajes que este narcotraficante mantuvo con el hermano de Noelia y en el que amenazaba seriamente a toda la familia.

"Hazme un favor, hazle saber a Noe que sus hijos están en la mira si no entrega ese dinero mañana, ¿ok?. Y será mejor que ella y los suyos nunca más vuelvan a Bolivia y a cualquier país de Sudamérica. ¿Ok?", le decía el narcotraficante al hermano de Noelia. Miguel intenta razonarle y explicarle que Noelia se encuentra en prisión y no puede pagar esa deuda que le reclaman. Sin embargo, el narcotraficante no cede. "Yo tengo compromisos compadre, tengo gente esperando para viajar. Ella lo sabe y no es mi problema, si ella se metió en problemas. Ella tendrá que cumplirme desde donde está. Si mañana no está mi dinero, empezaré por el mayor de sus hijos y terminaré por los tuyos y toda su familia, ¿ok? Pronto tendrás visita, te lo juro español".

Aunque Miguel intentaba enfriar los ánimos, Carlos, el narcotraficante, incrementa sus amenazas y se extienden a la familia del hermano de Noelia. "El ser familia de ella te mete en el círculo, ¿ok?. Ya hablaremos pronto y muy pronto!!!! ¿Ok?. Tu tranquilo que ya verás cómo acabo con tus sobrinos. Y luego te lo juro que verás cómo se cogen a tu mujer antes de morirte".