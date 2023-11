Toni Bolaños carga contra el juez García Castellón por vincular el muerto de El Prat con las protestas de Tsunami Democràtic

El periodista Toni Bolaños ha analizado en Espejo Público la petición del juez García Castellón al Supremo de imputar por terrorismo al líder independentista Carles Puigdemont. Mantiene que los hechos que tuvieron lugar con 'tsunami democratic' fueron una brutalidad, "pero de ahí a terrorismo hay un paso". Afirma además que el auto del juez García Castellón "es un canto a lo condicional". "Este señor ha metido la gamba en varias historias contra empresas en acciones que han acabado archivadas por él mismo", mantenía.

Bolaños se refiere a las palabras en condicional del auto que establecen que "si hubieran llegado y hubieran impedido el cambio de los controladores aéreos se hubiera producido un desastre". "Y lo del muerto ya me parece... un señor que le da un infarto dentro de las instalaciones porque tenía una deficiencia coronaria se le evacúa del aeropuerto y fallece", apunta en relación al hombre que murió tras sufrir un infarto en el aeropuerto de El Prat y que el juez vincula con las protestas de Tsunami Democràtic en 2019.

"Los fiscales se ponen ahora muy estupendos y no decían nada cuando salía la Policía patriótica y ahora todos se sienten muy dolidos. Los jueces se rasgan las vestiduras porque los políticos se meten en el tema de la judicatura cuando ellos lo hacen en el de la política", señala. No entiende qué hacen los jueces "manifestándose en las sedes de los juzgados" porque cree que "ellos tienen que aplicar la ley y no hacerla". Exige que los jueces respeten al poder legislativo y cuando haya una ley sea inconstitucional o no ellos la apliquen.

"Lo del juez García Castellón me parece un escándalo"

Bolaños tira de ironía diciendo que hoy en día "estar ya a favor de la amnistía es ser bárbaro y no ser buen español". "Lo del señor García Castellón que sea ahora justamente una semana antes después de 4 años, me parece un escándalo. "Él como es muy demócrata niega la recusación cuando tendrá que ser la Audiencia la que lo haga, es que es un crack el juez".