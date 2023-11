Puigdemont, tras la petición del juez García Castellón de investigación: "Ven sediciosos y terroristas donde no los hay"

Este martes conocíamos la solicitud del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al Tribunal Supremo de investigar a Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC, Marta Rovira, y a otras diez personas por un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. Se pretende esclarecer los hechos, para lo que es preciso practicar diligencias de investigación que no es posible llevar a cabo por estar aforados Puigdemont, como eurodiputado, y Rubén Wagensberg, diputado del Parlament de Cataluña.

"Ven sediciosos donde no los hay"

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts ha respondido que "ven rebeldes donde no los hay, ven sediciosos donde no los hay y ven terroristas donde no los hay". Considera que los jueces españoles tienen una agenda política y actúan con un calendario político: "sabemos perfectamente cuál es su agenda, es una agenda política", ha dicho en unas declaraciones en Estrasburgo.

Esta investigación por terrorismo llega en un momento clave, a las puertas de la aprobación de la amnistía, que precisamente este miércoles sale a escena fuera de España. El Parlamento Europeo debate durante esta jornada si la ley de amnistía supone un riesgo para el Estado de derecho en España, como sostienen el Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

Está previsto que el debate comience a las 14:00 horas. A él asistirá el comisario de Justicia, Didier Reynders, quien solicitó explicaciones al Gobierno acerca del contenido de la ley antes de que se registrara en el Congreso de los Diputados, sorprendido por las "numerosas quejas" de los ciudadanos y organismos que llegaron a Bruselas. Reynders se encuentra a la espera del dictamen jurídico de los servicios de la Comisión para adoptar una posición oficial definitiva.

En el vértice más alto de la organización de Tsunami Democràtic

En su petición de investigación, el magistrado detalla que Carles Puigdemont se situaría en el vértice más alto de la organización de Tsunami Democràtic y que su posición como expresidente y líder desde Bruselas del independentismo le confiere "una posición de autoridad incuestionable".

El magistrado también resalta que hay indicios que permiten inferir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami. Entre ellos se encontrarían los mensajes por teléfono móvil entre su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, y el empresario Jesús Rodríguez, los apuntes de la agenda del primero, o el impulso de Puigdemont a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma.