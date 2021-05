Tomás de la Quadra-Salcedo: "Con el fin del estado de alarma los tribunales tienen que dar respuestas que no les corresponden"

Tomás de la Quadra-Salcedo ve con preocupación las fiestas y botellones nocturnos que se han celebrado en toda España con motivo del fin del estado de alarma ya que "esto puede reiniciar la pandemia".

Ve "un cierto tono libertario contra cualquier restricción" y cree que para evitar esto el Gobierno tenía que haber mantenido el estado de alarma prorrogándolo o sacando un nuevo real decreto, pese a que el PP advirtió que no apoyaría una prórroga.

Señala el exministro de Justicia y expresidente del Consejo de Estado que "el Gobierno ha optado por hacer esta reforma que permite que el Tribunal Supremo intervenga" pero cree que "el instrumento no es el adecuado ya que se ha usado un recurso de casación y eso es un tema más de legalidad de elementos de hecho".

Para de la Quadra-Salcedo el hecho de que un Tribunal tenga que decidir "es tener que dar respuestas que no les corresponde con un papel de colegisladores y cogobiernos". "A un tribunal no le tenemos que pedir que sea sensible, sino que aplique la ley. ese es el dilema que o son sensibles infringiendo la ley o incumplen la ley o son insensibles", mantiene.

