Fiestas y desfase en toda España tras el fin del estado de alarma

Al grito de "Libertad" el reloj marca las 0,00 horas y miles de ciudadanos salían a la calle para celebrar el final del estado de alarma. La suspensión del toque de queda ha hecho que miles de jóvenes en toda España salieran a festejarlo durante la noche.

"Ya no me acuerdo de lo que era la fiesta", dice uno de los jóvenes a las cámaras de Espejo Público. Muchos lamentan que las restricciones del Covid han dejado secuelas psicológicas "a los jóvenes que no pueden vivir la adolescencia normal de tener 18 años", señalaba uno de los chavales que participaba en estas fiestas.

La Policía municipal reforzaba los turnos en Madrid con la previsión de que hubiera grandes concentraciones nocturnas en la vía pública. En el barrio de Malasaña tuvieron que intervenir los antidisturbios ya que un grupo numeroso arrojó botellas y algún contenedor.

En Barcelona, las aglomeraciones obligaban a los agentes a actuar para intentar disolver las concentraciones de personas.

