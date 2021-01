Tomas Pueyo, sobre la nueva cepa del coronavirus: "En enero o en febrero podríamos tener un brote enorme"

"En España en realidad no se sabe lo que está pasando" ha explicado Tomas Pueyo, experto en datos, sobre la situación de la pandemia del coronavirus.

Pueyo ha asegurado en el programa Espejo Público de Antena3 Noticias que "no sabemos cuánto hay de esta nueva cepa en España simplemente porque no estamos secuenciando muchos casos. Con lo cual podría estar en todas partes y aún no lo sabemos".

"Todo esto nos plantearía una situación que en enero o en febrero podríamos tener un brote enorme parecido o peor al de marzo, abril" ha advertido Tomas Pueyo, experto en datos.

Sobre el cierre perimetral de Gibraltar, Pueyo ha afirmado que en "el Reino Unido tiene bastante idea de lo que está pasando. Gibraltar está unido con el Reino Unido y por eso tiene más cuidado. En algunas partes del Reino Unido estaban confinados y aún así subió el número de casos" por coronavirus.

"Saben lo que está pasando y por eso cierran. En España es muy probable que ya haya casos en una comunidad y que se esté pasando de una persona a otra y que no lo sepamos", ha asegurado el ingeniero español desde California.

Tomas Pueyo, ingeniero español afincado en California, ha asegurado que un 80% de la población debería infectarse de coronavirus para llegar a la inmunidad de grupo.

