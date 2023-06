Tita Cervera anuncia que demandará a Nieves Herrero por el contenido de su novela 'La Baronesa'

Nieves Herrero ha pasado los tres últimos años trabajando en un proyecto ilusionante: la biografía de Tita Cervera, baronesa Thyssen. Ambas han trabajado mano a mano en ese tiempo y han mantenido múltiples conversaciones que la periodista iba registrando para utilizarlas a la hora de escribir el libro. Pero de un día para otro, la colaboración entre ambas se rompió. Y Nieves se enteró por la prensa. Concretamente a través de Espejo Público.

Todo saltó por los aires en "Espejo Público"

"Me enteré por la entrevista que le hicisteis en Espejo Público con motivo de su 80 cumpleaños" -ha reconocido- "Aún no me he recuperado psicológicamente. Han sido tres años trabajando codo con codo, entrando y saliendo de su casa... creía que teníamos una relación más allá de lo profesional, una relación más personal propia de dos personas que se aprecian. Y de repente, esa relación se fue a negro".

Así anunció Tita Thyssen que rompía con Nieves Herrero

Efectivamente, el pasado 23 de abril con motivo del 80 cumpleaños de la baronesa, en Espejo Público le preguntaron por esa biografía que estaba escribiendo junto a Nieves Herrero. Y entonces saltó la sorpresa. "La estoy escribiendo yo sola" -aseguró la baronesa- "Así se parecerá más a mí y a mi forma de ser. Además, siempre me ha gustado escribir". A este respecto, Nieves Herrero asegura que "Tita escribe diarios, pero eso no tiene nada que ver con escribir una biografía o una novela. Lo mío es una novela biográfica. Una novela que iba a ser DE Tita y que ahora es SOBRE Tita. Pero gracias a eso he podido poner los claros y los oscuros, los altos y los bajos y no solo lo bueno"

"Afectada y destrozada"

Herrero asegura estar "afectada y destrozada" porque no tiene "ni idea de lo que ha pasado. Le di los diez primeros capítulos hace dos años y me pidió algunos cambios: empezar de una forma diferente, hemos ido probando a narrar en primera, segunda o tercera persona, ahora Tita quería diálogos y ahora no... hemos hecho unas siete versiones diferentes. Yo necesito pasar página ya porque mi cabeza va a explotar"

Tita anuncia una demanda

Nieves ha recibido la puntilla en boca de Aurelio Manzano, colaborador de Espejo Público: "He hablado con la baronesa y me dice que el libro que ha publicado Nieves no es su biografía, no tiene permiso para publicarlo y eso está corroborado por sus abogados. Le pidió que no lo publicase y lo ha publicado. La baronesa tiene la intención de entablar una demanda, pero está esperando a que sus abogados lean con detalle todo el libro de Nieves para ver qué es lo demandable."

Nieves, tranquila: "no hay nada demandable"

La periodista no se ha inquietado lo más mínimo al enterarse de que Carmen Cervera tiene la intención de demandarla. "Una cosa es la intención y otra lo que van a encontrar. No hay absolutamente nada demandable", ha asegurado mostrando así su confianza en que la publicación del libro y su contenido cumplen con la legalidad.