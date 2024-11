La tía de Izan y Rubén detalla las novedades de la búsqueda de los dos niños que se llevó la DANA: "Cuando cayó la pared, salieron los 3"

Izan y Rubén, los pequeños de tres y cinco años continúan desaparecidos tras el temporal, que con fuerza arrasó con todo a su paso. Poco antes de las 18:30h del día 29 de octubre, los pequeños esperaban en su

casa de campo a cenar, junto al barranco de l`Horteta en Mas del Jutge. Su padre se encontraba en ese momento en la cocina, y la madre de los niños, trabajando. De repente el agua empezó a correr con fuerza hasta que la luz se fue por completo. Un ruido ensordecedor asustó a la familia, que se encontraba en el salón. Era un camión destruyendo el muro que acabó arrastrando a los tres miembros por el barranco por la riada de agua que irrumpió salvajemente y destrozó la casa.

El padre de los pequeños consiguió agarrarse pero tuvo que aceptar que sus pequeños siguieran arrastrados por la corriente con fuerza. El padre intentó sostenerlos pese a las graves heridas que tenía en las piernas y por las que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones. Finalmente no pudo aguantar y a día de hoy Izan y Rubén llevan 9 días desaparecidos.

La familia, abatida

En Más Espejo, Bárbara, la tía de los pequeños ha compartido en su testimonio las últimas novedades del dispositivo de rescate. Las búsquedas se han intensificado y se emplean a fondo con drones, perros y muchos efectivos pero siguen sin aparecer.

"Es algo que nadie deberíamos vivir"

El padre de los pequeños, recuperándose de las secuelas de las operaciones y diversos traumatismos sufridos, está psicológicamente destruido pero está junto a su familia. Él no quiso dejar sola a Marta, la madre de los pequeños, por eso decidió no soltarse de dónde estaba agarrado, decisión que probablemente le salvó la vida.

Bárbara asegura que le agradece que decidiera no soltarse pese a que se le pasó por la cabeza, "para no dejar sola" a su mujer: "El dolor ahora, pues... Estar junto a mi prima, juntos, en este dolor, que es muy fuerte... No es que sea menos, pero están juntos".

Los efectivos continúan trabajando, con 50 personas a cargo de la búsqueda y dos equipos de perros, intentando localizar a los dos hermanos.

