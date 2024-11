La alcaldesa de Paiporta, superada, reclama que se asuma la gestión de la DANA: "Si hubiesen avisado, hubiéramos podido sacar a mucha más gente"

En primer momento la alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, quería disculparse con Susanna Griso por no poder atenderla durante los días que la presentadora de Espejo Público estuvo informando desde la considerada como 'zona cero'. La regidora de la localidad arrasada por las lluvias torrenciales de la DANA confesaba que el inmenso volumen de trabajo tras la catástrofe se lo ha impedido.

"Vi gente con pasamontañas, gente que no conocía y que a mí no me conocían"