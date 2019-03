"La testigo que me acusa me tiene envidia porque gano a su marido al tenis"

Con algún kilo de más, peinado distinto pero con la impasividad y frialdad de siempre. Así se presentó José Bretón en la Audiencia Provincial de Córdoba para enfrentarse a un juicio en el que se le acusa de maltratar a su pequeño José. La bofetada fue presenciada por una amiga del matrimonio que ya detalló en su día que consideró el castigo, desproporcionado.

Bretón tuvo que escuchar, de nuevo, ese testimonio e inició su declaración a preguntas del fiscal negándolo todo. "Es totalmente falso. Jamás se me va a ocurrir a mí pegarle al niño una bofetada y menos en público. El niño no lloró en el momento de esos hechos de los que se me acusa, ni después. De hecho, esa noche, durmió plácidamente y no tenía ninguna marca".

La memoria le falló cuando la abogada de Ruth le preguntó si recordaba si el niño había comido ese día pero, sin embargo, sí tenía claro que no se quedó a solas con la testigo. "Es incierto totalmente que yo le pegase. De todas formas hay cosas de ese día que recuerdo y, otras que no. Lo que está claro es que yo nunca me quedé solo con esa mujer".

Una mujer, la testigo, amiga de la pareja, cuyo testimonio le ha sentado en el banquillo pero que, según el abogado de Bretón lo ha hecho por odio y porque no le cae bien el acusado. Un discurso, que el padre de los pequeños ha recalcado a preguntas de su abogado. "Teníamos una relación estrecha, lo que nos permitía la distancia y los asuntos de cada uno. Quizás esa mujer me tenga envidia porque le ganaba al tenis a su marido".

Una vez más, ha tratado de defenderse desacreditando el testimonio, pero como todo acusado, el juez le ha comncedido su derecho a la última palabra. "Soy inocente porque, a mi juicio, ese relato de los hechos no se corresponde con la realidad".