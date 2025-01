Teresa, una anciana de 82 años con el piso que compró para su jubilación okupado: "Estoy mermando día a día"

El marido de Teresa murió hace 2 meses sin dejar de pensar en el piso que tiene okupado. El matrimonio compró esta vivienda para tener un complemento económico el día de su jubilación pero los inquilinos dejaron de pagarles. Ahora Teresa tiene 82 años y cobra 300 euros de pensión. Desde hace 15 meses ha dejado de percibir el alquiler de esta casa. Sus inquilinos no le pagan y le deben más de 10.000 euros.

"Habíamos comprado este piso con mucha ilusión para tener un seguro pero que fallen así y se comporten tan mal... es horrible", cuenta. "Estoy mermando día a día sin quererlo pero no lo puedo evitar", relata.

"Para poder subsistir tengo que ir sacando de mis ahorritos"

Para poder vivir está sacando dinero de sus ahorros y así evita amontonar más deudas. Ese dinero lo tenía reservado pero no le queda más remedio que usarlo. Ha cuidado a su marido pero se pregunta quién la va a cuidar a ella en la vejez. "Cualquier día necesito ayuda para una residencia o para tener a alguien que me ayude con un sueldo". "Siempre he pensado en la vejez o en el tema de las residencias. Como llevábamos 2 meses en el hospital mirábamos residencias para mi marido y no las que había eran carísimas o estaban muy lejos".

Cuenta que en la última entrevista que tuvo con los inquiokupas vieron a a su marido que estaba torpe de movilidad. "Ella se puso a llorar como una magdalena, se le echó en los brazos. Termina diciéndole que el piso era suyo y que no lo va a abandonar hasta que no se lo diga un juez".

"Si mi hijo no me ayuda me queda dejarme morir en un rincón"

A Teresa la ayuda su hijo, quien la asesora en temas legislativos desde EEUU. "Si no, tendría que dejarme morir en un rincón".

Ella y su marido alquilaron la casa en 2017. Les alquilaron el inmueble a un precio estupendo. Les llegaron a bajar el alquiler a 600 euros, 100 euros menos, porque el inquilino se lesionó y no podía trabajar. "Que con los gastos de comunidad de un piso y otro nos quedábamos a dos velas", cuenta.

Señala que la inquilina sí tiene su trabajo. Le dejaron de pagar diciéndole que en este momento no podían hacer frente a los pagos. "Nos decían: "Señor Peña sabe usted que estamos más favorecidos los inquilinos que los dueños del piso"". Todos los meses le pedían al menos los 700 euros. "Esto es un atropello a dos personas ancianas, ¿quién son los vulnerables aquí? Ellos son 4 persona de familia y los 4 en edad de trabajar".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.