Teodoro García Egea, sobre Cayetana Álvarez de Toledo: "Con su libro da oxígeno a Pedro Sánchez"

Señala Teodoro García Egea que sigue trabajando "en traer iniciativas a todos los rincones de España para que este nefasto Gobierno deje la Moncloa cuanto antes": "No me distraigo con el ruido", señala sobre los rumores de pugna interna en el PP.

"Los ciudadanos no me han elegido para entretenerme en este tipo de anécdotas y parte del trabajo de un secretario general es recibir ese tipo de críticas", mantiene el número dos del partido que lidera Pablo Casado.

Niega que hayan presionado a Juanma Moreno para convocar elecciones adelantadas en Andalucía. "Eso es totalmente falso, Génova no ha presionado a nadie para convocar elecciones. Se lo digo yo que participé en ese pacto del Gobierno andaluz. La dirección nacional está cuando se la necesita", sostiene. Afirma que Juanma Moreno convocará elecciones cuando él lo considere oportuno y va a agotar la legislatura.

Asegura que "estas semanas se han dicho cosas que no son ciertas" y acepta las disculpas de Juan Marín (Ciudadanos) con respecto a lo que atañe a Génova. "Todo este ruido lo que hace es que la gente no hable hoy de que Sánchez haya pactado los presupuestos con Bildu, de que los transportistas están en la calle o de que no podemos más con el recibo de la luz".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insiste en que votará a favor de Casado como candidato y García Egea da por zanjado este asunto. Sostiene que su comunicación es fluida con Ayuso, pese a que ella reconociera que le había bloqueado en el móvil, y que hablaron hace semanas. "Yo soy más de hablar con las personas cara a cara que de por WhatsApp", sostenía.

Respecto al libro que ha publicado Cayetana Álvarez de Toledo en el que critica a varios miembros del partido, entre ellos a Egea, señala que "los solistas en las orquestas normalmente tienen que ser personas que toquen conjuntamente la misma tonalidad que toca la orquesta porque si no suena muy desafinado". "Tenemos que sonar como una orquesta afinada y dedicarnos a lo importante: convencer a los españoles de que otro Gobierno es posible".

Reconoce que no ha leído "el libro este que se ha publicado últimamente". "No sé si hay un pasaje en el que Cayetana Álvarez de Toledo me propone ser ministro de Pedro Sánchez dentro de la propuesta del Gobierno de concentración. Cuando yo le pregunté me dijo que el PP apoyaba a Sánchez y se compartían ministros. Si hubiéramos aceptado esta propuesta no seríamos la alternativa sino la muleta a Sánchez", determina. Cree que cuestiones como estas le dan oxígeno a Sánchez. "Todos aquellos que hacen un libro para criticar al PP en vez de criticar a Sánchez pues le dan oxígeno a Sánchez. Si algún día escribo un libro será para criticar a Pedro Sánchez o para hacer una propuesta a sus alternativas de Gobierno", mantiene.

Puedes ver la entrevista completa a Teodoro García Egea en Espejo Público a través de Atresplayer.