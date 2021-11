Isabel Díaz Ayuso anuncia la nueva medida de la sanidad en Madrid para reducir las listas de espera

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en Espejo Público la medida pionera que pondrá en marcha la sanidad de la Comunidad de Madrid. Este proyecto piloto llega en un momento en que la sanidad pública vuelve a cifras prepandemia. Por comunidades autónomas, encabeza la lista Castilla-La Mancha con 189 días de lista de espera y Aragón con 166. En la parte baja de la tabla están el País Vasco con 62 o Galicia con 70. Y en esta franja está también Madrid con 75 días.

Ayuso señala que no hay que sacar pecho con las cifras, sino aportar números reales. "Hay sectores de la izquierda desde hace 25 años que se han adueñado del eslogan de la sanidad como si no nos interesara a los demás". Entiende que queda mucho por hacer después de la pandemia y es consciente de que "no hay que conformarse" pero asegura que Madrid está liderando muchos hitos como el de lo trasplantes o terapia avanzadas contra el cáncer. "Estamos siendo el mejor sistema sanitario del país referencia en todo peor tenemos que mejorar", apunta.

La presidenta de la Comunidad ha anunciado así que "como prueba piloto" en la última quincena del mes de diciembre se va a implementar la telemedicina con la asistencia telemática en especialidades como dermatología. Cree la presidenta que es una "forma muy segura de controlar y atender a los pacientes y reduce el tiempo de espera". Además añade que esta medida hace que muchos pacientes se pongan en manos de los médicos por ser rápida y evitar los desplazamientos.

"Queremos que todo el mundo esté más cuidado y agilizarles la atención". En el caso de que la medida funcione después la trasladarán a otras disciplinas médicas. "Es algo pionero que no se ha hecho nunca".

En cuanto a la tarjeta sanitaria virtual, avanza que añadirá los test de Covid, recetas, y el acceso al historial médico. "Con tu móvil llevas toda tu situación sanitaria encima y esto va a facilitar muchísimo la asistencia", expone.

No te pierdas la entrevista completa a Isabel Díaz Ayuso en Espejo Público a través de Atresplayer.